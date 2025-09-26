È stato lo spagnolo David Muñoz il migliore delle pre-qualifiche del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, di proprietà della Honda, l’iberico ha ottenuto il miglior tempo di 1:55.234 in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Una prestazione convincente per Muñoz, che rilancia le proprie quotazioni in vista della prosecuzione del fine-settimana. In seconda piazza ha concluso il leader della classifica mondiale, Josè Antonio Rueda. Il pilota spagnolo, sulla Red Bull KTM Ajo, si è fermato a 0.168 dal crono del leader, mettendo però in mostra una grande continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, David Muñoz precede tutti nelle pre-qualifiche a Motegi. 10° Guido Pini