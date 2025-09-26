Moto3 David Muñoz precede tutti nelle pre-qualifiche a Motegi 10° Guido Pini
È stato lo spagnolo David Muñoz il migliore delle pre-qualifiche del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, di proprietà della Honda, l’iberico ha ottenuto il miglior tempo di 1:55.234 in sella alla KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP. Una prestazione convincente per Muñoz, che rilancia le proprie quotazioni in vista della prosecuzione del fine-settimana. In seconda piazza ha concluso il leader della classifica mondiale, Josè Antonio Rueda. Il pilota spagnolo, sulla Red Bull KTM Ajo, si è fermato a 0.168 dal crono del leader, mettendo però in mostra una grande continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto3 - david
Moto3: David Munoz segna il record della pista nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Pini in top 14
Moto3, David Munoz vince al Sachsering in un festival spagnolo. Guido Pini 7° primo degli italiani
Moto3: David Almansa in pole al Montmelò, Guido Pini primo degli italiani
In Moto3 David Almansa ha fatto il vuoto dietro di sé, dando mezzo secondo di ritardo al compagno di box nel team Leopard, Adrian Fernandez Ecco cosa è successo nella seconda sessione di prove - facebook.com Vai su Facebook
MOTO3 - Prima pole mondiale per David Almansa, soddisfazione MTA con Kelso 2°, Pini miglior italiano. Cronaca e classifiche #moto3 #davidalmansa #leopardracing #catalangp #corsedimoto - X Vai su X
Moto3, David Muñoz precede tutti nelle pre-qualifiche a Motegi. 10° Guido Pini - qualifiche del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Scrive oasport.it