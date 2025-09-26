Moto3 Adrian Fernandez il migliore della FP1 in Giappone 7° Guido Pini

Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, gli “scalmanati” della minima cilindrata hanno iniziato a sfogarsi e il più veloce è stato lo spagnolo Adrian Fernandez. L’iberico, in sella alla Honda del Team Leopard, ha ottenuto il crono di 1:55.947, precedendo i due duellanti per il titolo iridato. Gli spagnoli Angel Piqueras (KTM FRINSA – MT Helmets – MSI) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) si sono “scaldati”, distanziati dalla vetta rispettivamente 25 e 43 millesimi di secondo. Una sfida sui battiti di ciglia e scopriremo come il tutto evolverà, considerando comunque il margine importante di punti di Rueda (leader della classifica iridata) rispetto a Piqueras (+78). 🔗 Leggi su Oasport.it

