Moto3 Adrian Fernandez il migliore della FP1 in Giappone 7° Guido Pini
Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Sul circuito di Motegi, gli “scalmanati” della minima cilindrata hanno iniziato a sfogarsi e il più veloce è stato lo spagnolo Adrian Fernandez. L’iberico, in sella alla Honda del Team Leopard, ha ottenuto il crono di 1:55.947, precedendo i due duellanti per il titolo iridato. Gli spagnoli Angel Piqueras (KTM FRINSA – MT Helmets – MSI) e Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) si sono “scaldati”, distanziati dalla vetta rispettivamente 25 e 43 millesimi di secondo. Una sfida sui battiti di ciglia e scopriremo come il tutto evolverà, considerando comunque il margine importante di punti di Rueda (leader della classifica iridata) rispetto a Piqueras (+78). 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto3 - adrian
Moto3, Adrian Fernandez è il più veloce sul bagnato del Sachsenring. FP2 interlocutoria verso le qualifiche
Ci vediamo domani #SanMarinoGP #Moto3 #Adrian31 #MotoGP #BeLe0pard MotoGP Leopard Racing Team Dainese KYT Helmet 226ers - facebook.com Vai su Facebook
Ci vediamo domani #SanMarinoGP #Moto3 #Adrian31 #MotoGP #BeLe0pard - X Vai su X
Moto3, Adrian Fernandez il migliore della FP1 in Giappone. 7° Guido Pini - Andata in archivio la prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Si legge su oasport.it
Moto3, Adrian Fernandez apre le danze a Motegi davanti a Piqueras e Rueda - Moto3: La Honda del team leopard svetta in cima alla classifica del primo turno di libere, Quiles è 10°. Lo riporta gpone.com