Moto2 Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino Vietti in top-10

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima sessione di prove libere finita nell’album dei ricordi a Motegi (Giappone), diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Moto2. Nella cilindrata di mezzo si sono cominciate a prendere le misure alla pista nipponica e il britannico Jake Dixon è stato il migliore sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team in 1:49.067. A in seguirlo a breve distanza è stato Tony Arbolino. Il pilota lombardo, sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, ha stampato un crono di 0.175 più lento rispetto a quello di Dixon. La velocità messa in mostra, però, alimenta l’ottimismo nella prosecuzione del fine-settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

moto2 jake dixon il migliore nella fp1 a motegi davanti a tony arbolino vietti in top 10

© Oasport.it - Moto2, Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino. Vietti in top-10

In questa notizia si parla di: moto2 - jake

Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!

moto2 jake dixon miglioreMoto2, Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino. Vietti in top-10 - Prima sessione di prove libere finita nell'album dei ricordi a Motegi (Giappone), diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Moto2. Si legge su oasport.it

moto2 jake dixon miglioreMoto2 | GP Giappone 2025, FP1: Jake Dixon fa segnare il miglior tempo, le Boscoscuro partono forte - 25 al comando davanti ad Arbolino, terzo González. Si legge su p300.it

Cerca Video su questo argomento: Moto2 Jake Dixon Migliore