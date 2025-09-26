Moto2 Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino Vietti in top-10
Prima sessione di prove libere finita nell’album dei ricordi a Motegi (Giappone), diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Moto2. Nella cilindrata di mezzo si sono cominciate a prendere le misure alla pista nipponica e il britannico Jake Dixon è stato il migliore sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team in 1:49.067. A in seguirlo a breve distanza è stato Tony Arbolino. Il pilota lombardo, sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, ha stampato un crono di 0.175 più lento rispetto a quello di Dixon. La velocità messa in mostra, però, alimenta l’ottimismo nella prosecuzione del fine-settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: moto2 - jake
Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!
Il leader della classifica subito velocissimo nel primo turno di libere. Dietro di lui Jake Dixon e Diogo Moreira. Alberto Surra 28°, con caduta, nel ruolo di wild card https://gpone.com/it/2025/09/12/moto2/gonzalez-sfiora-il-record-nelle-fp1-di-misano-vietti-4deg-e - X Vai su X
A Barcellona Daniel Holgado vince la sua prima gara in Moto2, piazza d'onore per Jake Dixon - facebook.com Vai su Facebook
Moto2, Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino. Vietti in top-10 - Prima sessione di prove libere finita nell'album dei ricordi a Motegi (Giappone), diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Moto2. Si legge su oasport.it
Moto2 | GP Giappone 2025, FP1: Jake Dixon fa segnare il miglior tempo, le Boscoscuro partono forte - 25 al comando davanti ad Arbolino, terzo González. Si legge su p300.it