moto2 jake dixon il migliore nella fp1 a motegi davanti a tony arbolino vietti in top 10

Prima sessione di prove libere finita nell’album dei ricordi a Motegi (Giappone), diciassettesima tappa del Mondiale 2025 di Moto2. Nella cilindrata di mezzo si sono cominciate a prendere le misure alla pista nipponica e il britannico Jake Dixon è stato il migliore sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team in 1:49.067. A in seguirlo a breve distanza è stato Tony Arbolino. Il pilota lombardo, sulla Boscoscuro BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, ha stampato un crono di 0.175 più lento rispetto a quello di Dixon. La velocità messa in mostra, però, alimenta l’ottimismo nella prosecuzione del fine-settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

