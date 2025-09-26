Moto2 Dixon primeggia anche nelle pre-qualifiche a Motegi Arbolino e Vietti entrano in Q2

Si è appena conclusa con il miglior tempo assoluto di Jake Dixon la sessione di pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il britannico del team Marc VDS ha limato quasi quattro decimi al suo record della pista stabilito nella FP1 mattutina al Twin Ring di Motegi, fissando il nuovo limite in  1’48?679. Dixon è stato dunque il punto di riferimento della griglia per tutto il venerdì sul tracciato nipponico, precedendo nelle pre-qualifiche di 149 millesimi il padrone di casa giapponese Ayumu Sasaki, ottimo 2° con la Kalex del team RW-Idrofoglia Racing GP. 🔗 Leggi su Oasport.it

