Moto2 Dixon primeggia anche nelle pre-qualifiche a Motegi Arbolino e Vietti entrano in Q2
Si è appena conclusa con il miglior tempo assoluto di Jake Dixon la sessione di pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2025, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale Moto2. Il britannico del team Marc VDS ha limato quasi quattro decimi al suo record della pista stabilito nella FP1 mattutina al Twin Ring di Motegi, fissando il nuovo limite in 1’48?679. Dixon è stato dunque il punto di riferimento della griglia per tutto il venerdì sul tracciato nipponico, precedendo nelle pre-qualifiche di 149 millesimi il padrone di casa giapponese Ayumu Sasaki, ottimo 2° con la Kalex del team RW-Idrofoglia Racing GP. 🔗 Leggi su Oasport.it
Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!
Moto2, Jake Dixon il migliore nella FP1 a Motegi davanti a Tony Arbolino. Vietti in top-10
Nelle FP1 Moto2 del GP di San Marino a Misano, Manuel Gonzalez ha preceduto Dixon e Moreira. Vietti è quarto, Arbolino dodicesimo. Distacchi ridotti e pubblico di casa pronto a spingere gli italiani nel Gran Premio di San Marino
Il leader della classifica subito velocissimo nel primo turno di libere. Dietro di lui Jake Dixon e Diogo Moreira. Alberto Surra 28°, con caduta, nel ruolo di wild card
