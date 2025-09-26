Mostre cinema e danza | Agrigento diventa laboratorio sociale con Concordia

Agrigentonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un percorso che intreccia passato, presente e futuro aprendo spazi di riflessione sulle sfide della società contemporanea. È lo spirito di “Concordia – Dialoghi sui paesaggi sociali”, progetto curato da Esther Regueira e Lisa Mazza nell’ambito di Agrigento 2025.Il programma mette insieme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mostre - cinema

Cosa fare a Treviso e provincia tra sagre, cinema, musica e mostre d'arte

Mostre, arte e cinema sotto le stelle. Scanzi e i Borderlobo arrivano a Civitella

Cinema, musica e mostre: gli appuntamenti del weekend

Festival internazionale di danza e delle danze ad Agrigento - Saranno delle giovani promesse, che potranno assistere a una lezione in palcoscenico dell'etoile Giuseppe Picone, le protagoniste, stasera, al Teatro dell'Efebo di Agrigento, dell'ottava edizione del ... Lo riporta ansa.it

Danza, al via Festival internazionale ad Agrigento con ospiti d'eccezione - Dal 4 al 6 settembre, torna l'ottava edizione del Festival internazionale della danza e delle danze. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Mostre Cinema Danza Agrigento