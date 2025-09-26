Mostre cinema e danza | Agrigento diventa laboratorio sociale con Concordia
Un percorso che intreccia passato, presente e futuro aprendo spazi di riflessione sulle sfide della società contemporanea. È lo spirito di “Concordia – Dialoghi sui paesaggi sociali”, progetto curato da Esther Regueira e Lisa Mazza nell’ambito di Agrigento 2025.Il programma mette insieme. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: mostre - cinema
Cosa fare a Treviso e provincia tra sagre, cinema, musica e mostre d'arte
Mostre, arte e cinema sotto le stelle. Scanzi e i Borderlobo arrivano a Civitella
Cinema, musica e mostre: gli appuntamenti del weekend
. ' . Cinque giorni di mostre, spettacoli, dibattiti, cinema e musica hanno animato la terza edizione di Fabri - facebook.com Vai su Facebook
Festival internazionale di danza e delle danze ad Agrigento - Saranno delle giovani promesse, che potranno assistere a una lezione in palcoscenico dell'etoile Giuseppe Picone, le protagoniste, stasera, al Teatro dell'Efebo di Agrigento, dell'ottava edizione del ... Lo riporta ansa.it
Danza, al via Festival internazionale ad Agrigento con ospiti d'eccezione - Dal 4 al 6 settembre, torna l'ottava edizione del Festival internazionale della danza e delle danze. Secondo adnkronos.com