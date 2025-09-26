Mostra Fotografica Il volto dei luoghi | tra identità crisi e sacralità
di Asia Noah Aliotta e Ilenia Rapisarda. Un viaggio visivo nel paesaggio siciliano, tra memoria e trasformazione. Dall’Etna ai luoghi abbandonati, dalla sacralità popolare alle ferite ambientali: il territorio diventa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: mostra - fotografica
Segni. Giovedì 17 Luglio alle ore 19, nella Sala Pio XI Auditorium in Piazza S. Maria, Conferenza di apertura della mostra fotografica di Linda Donati
Letizia Battaglia protagonista della prossima mostra fotografica al San Domenico
Cina: Shanghai ospita mostra fotografica su Tigri Volanti
MOSTRA FOTOGRAFICA “QUAND A ZUGAAN DA PUTLET” In occasione della 207ª Fiera Nazionale di San Martino, l’Amministrazione comunale organizza la mostra fotografica "Quand a zugaan da putlet". A tale scopo, invitiamo tutta la Cittadinanza a contrib - facebook.com Vai su Facebook
Marco Polo e i suoi luoghi, mostra fotografica a Dujiangyan - Il consolato generale d'Italia a Chongqing annuncia l'apertura della mostra fotografica 'Marco Polo e i suoi luoghi', che si terrà al Tempio di Fulong, all'interno dell'area panoramica di Dujiangyan ... Secondo ansa.it
Calabria con i miei occhi: spiritualità e cultura in mostra al Museo archeologico - Si terrà dal 16 al 28 settembre presso la Piazza Paolo Orsi,sita all’interno del Museo, la mostra fotografica Calabria con i miei occhi. Si legge su reggiotoday.it