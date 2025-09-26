Morto un personaggio storico in Law & Order SVU 27 premier

prima puntata della 27ª stagione di law & order svu: un inizio ricco di emozioni e ricordi. La prima trasmissione della nuova stagione di Law & Order SVU, andata in onda nella notte su NBC, ha segnato un momento significativo per i fan della serie. L'episodio si è aperto con una cerimonia commemorativa dedicata a Don Cragen, figura storica dell' Unità Vittime Speciali. La scena iniziale ha mostrato Olivia Benson entrare in un locale di New York, dove amici e colleghi si sono riuniti per ricordare il personaggio interpretato da Dann Florek. ricordo e omaggi a don cragen. L'atmosfera è stata resa ancora più intensa dalla proiezione di un filmato d'archivio del pensionamento di Cragen, nel quale rifletteva sul suo amore per il lavoro.

