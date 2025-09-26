Morto Pasquale Pistorio l' ingegnere visionario siciliano che portò la Stm tra le aziende leader della microelettronica nel mondo

E’ morto, a 89 anni, Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la Sgs-Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. La notizia della scomparsa dell’ingegnere siciliano è stata confermata in ambienti della Stm. 🔗 Leggi su Feedpress.me

