Morto Pasquale Pistorio l' ingegnere visionario siciliano che portò la Stm tra le aziende leader della microelettronica nel mondo
E’ morto, a 89 anni, Pasquale Pistorio, ingegnere visionario che ha trasformato la Sgs-Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica nel mondo. La notizia della scomparsa dell’ingegnere siciliano è stata confermata in ambienti della Stm. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: morto - pasquale
Romagnolo a lutto, è morto il meccanico Pasquale Taormina: "Se ne va il maestro delle turbine"
Incidente sulla Casilina, si chiamava Pasquale Gaglione il motociclista morto
Morto in un drammatico incidente sulla Casilina, fissata la data dei funerali di Pasquale Gaglione
Per la memoria del venerabile don Pasquale Uva, morto 70 anni fa, una messa a Bisceglie, in Puglia, e una lettura scenica di Riccardo Caporossi, presso l'Opera fondata dal sacerdote per ridare dignità agli ultimi. #VaticanNewsIT Leggi e ascolta qui https:/ - X Vai su X
Per la memoria del venerabile don Pasquale Uva, morto il 13 settembre del 1955, 70 anni fa, una messa nella chiesa di San Giuseppe a Bisceglie, in Puglia, e una lettura scenica di Riccardo Caporossi, presso Universo Salute Opera Don Uva. Il sacerdote, se - facebook.com Vai su Facebook
Morto Pistorio, portò la Stm tra aziende leader mondiali - Thompson in StMicroelectronics facendola diventare una delle aziende leader del settore della microelettronica ne ... Riporta ansa.it
Morto Pasquale Pistorio, il visionario che portò Stm tra i leader mondiali della microelettronica - Il «padre dell’Etna Valley» ha segnato la storia dell’industria tecnologica italiana ed europea. Scrive corriere.it