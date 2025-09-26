Morto Pasquale Pistorio fondatore della STMicroelectronics Un grande uomo

Missaglia (Lecco), 26 settembre 2026 – Addio a Pasquale Pistorio, “papà” della STMicroelectronics, colosso italo-francese dell'elettronica. Aveva 89 anni. Era originario della Sicilia, ma brianzolo d'adozione. Abitava a Missaglia, dove si svolgerà il suo funerale, che verrà celebrato mercoledì, l'1 ottobre, alle 10.30 nella basilica di San Vittore. La carriera. Laureato in Ingegneria elettronica al Politecnico di Torino nel 1963, ha cominciato come addetto alle vendite di Motorola. Poi, nel luglio 1977, la nomina a direttore del marketing internazionale e vice presidente di Motorola a Phoenix in Arizona, prima di diventare, nel novembre 1978, generale manager della divisione dei semiconduttori di Motorola per la progettazione, produzione e marketing per tutte le aree geografiche al di fuori degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morto Pasquale Pistorio, fondatore della STMicroelectronics. “Un grande uomo”

