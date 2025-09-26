Morto Ettore Muffo presidente Anpi di Civita Castellana

Si è spento all’età di 77 anni Ettore Muffo, presidente della sezione cittadina dell’Anpi e figura di riferimento per l’intera comunità di Civita Castellana. Da sempre in prima linea nelle battaglie politiche e civili, Muffo ha incarnato i valori dell’antifascismo e della costituzione con rigore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: morto - ettore

Morto in un incidente in scooter il sindaco di Mortara: Ettore Gerosa aveva 70 anni

A Staglieno il ricordo del maresciallo Ettore Carlà, morto per salvare una donna in mare

È morto Ettore Pirovano: ex senatore e sindaco di Caravaggio, è stato presidente della Provincia

Borrelli è accusato dell’omicidio volontario di Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo trovato morto venerdì mattina all’interno di un garage - facebook.com Vai su Facebook

È morto Ettore Pirovano, 76 anni, sindaco di Caravaggio alla fine degli anni Novanta, ex parlamentare della Lega, ex presidente della Provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore. - X Vai su X

Lutto nel mondo politico bergamasco, è morto Ettore Pirovano. Salvini: «Lo ricorderemo a Pontida» - Video - È morto Ettore Pirovano, 76 anni, sindaco di Caravaggio alla fine degli anni Novanta, ex parlamentare della Lega, ex presidente della Provincia di Bergamo, più volte deputato e senatore. Si legge su ecodibergamo.it

È morto Ettore Pirovano, parlamentare, sindaco di Caravaggio e presidente della Provincia. Salvini: «Lo ricorderemo a Pontida» - Calderoli: «Perdo un amico, per lui il territorio veniva prima di tutto». Secondo bergamo.corriere.it