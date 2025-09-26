Morto Christian uno dei miti musicali italiani degli anni 80?

Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, é scomparso all’età di 82 anni. Nacque a Palermo nel 1943. Il cantante era anche conosciuto come “il cantante del Papa” per aver avuto l’onore di esibirsi davanti a  Giovanni Paolo II  a Castelgandolfo. Fu un episodio che segnò la sua  carriera  e che amava ricordare. Christian raccontava come il Pontefice avesse intonato con lui celebri brani della  tradizione popolare italiana. Fu un incontro rimasto incancellabile soprattutto per lui. Christian, la mano di Mina dietro il cantante. Dietro al nome Christian, che lo avrebbe reso celebre negli anni Settanta e Ottanta, c’era la mano di Mina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

