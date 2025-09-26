Morto Christian uno dei miti musicali italiani degli anni 80?

Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, é scomparso all’età di 82 anni. Nacque a Palermo nel 1943. Il cantante era anche conosciuto come “il cantante del Papa” per aver avuto l’onore di esibirsi davanti a Giovanni Paolo II a Castelgandolfo. Fu un episodio che segnò la sua carriera e che amava ricordare. Christian raccontava come il Pontefice avesse intonato con lui celebri brani della tradizione popolare italiana. Fu un incontro rimasto incancellabile soprattutto per lui. Christian, la mano di Mina dietro il cantante. Dietro al nome Christian, che lo avrebbe reso celebre negli anni Settanta e Ottanta, c’era la mano di Mina. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Morto Christian, uno dei miti musicali italiani degli anni 80?

In questa notizia si parla di: morto - christian

È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Lutto nella musica italiana, se ne va un altro pezzo di storia: è morto Christian

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

#NEWS - È morto #Christian, cantante popolarissimo negli anni Ottanta. Cara e Daniela tra i suoi successi. Aveva 82 anni, fu definito la risposta italiana a #JulioIglesias. Era ricoverato al policlinico di #Milano per un'emorragia cerebrale. A darne notizia, la fam - X Vai su X

Addio a Christian, morto il cantante palermitano amato da Battisti e Mina e che si esibì per papa Giovanni Paolo II. Aveva 82 anni. Ricordato per i successi "Cara" e "Daniela", aveva anche un passato di giovane calciatore con la maglia rosanero del Palermo - facebook.com Vai su Facebook

È morto Christian, considerato “Julio Iglesias italiano” era popolare negli Anni 80 grazie a successi come “Cara” e “Daniela” - Si è spento a Milano il cantante Christian, voce romantica degli anni '80 famoso per successi come 'Cara' e 'Daniela' ... Secondo ilfattoquotidiano.it

L’amore con Dora Moroni, i sei Sanremo, il nome suggerito da Mina: è morto Christian, il nostro Julio Iglesias - Interprete di brani indimenticabili come "Cara" e "Daniela", partecipò a sei edizioni del Festival di Sanremo. Segnala iodonna.it