Morto Christian lo Julio Iglesias italiano | chi è l’ex moglie Dora Moroni

La musica italiana intera piange la scomparsa di Christian, al secolo Cristiano Gaetano Rossi, scomparso all’età di 78 anni. Nato a Palermo nel 1947, era conosciuto come “il cantante del Papa” per aver avuto l’onore di esibirsi davanti a Giovanni Paolo II a Castelgandolfo. Un episodio che aveva segnato la sua carriera e che amava ricordare, raccontando come il Pontefice avesse intonato con lui celebri brani della tradizione popolare italiana, in un incontro rimasto incancellabile soprattutto per lui. L’ultimo saluto a Christian. Dietro al nome Christian, che lo avrebbe reso celebre negli anni Settanta e Ottanta, c’era la mano di Mina. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morto Christian, lo Julio Iglesias italiano: chi è l’ex moglie Dora Moroni

In questa notizia si parla di: morto - christian

È morto Christian Panicucci, fondatore del Mamamia

Lutto nella musica italiana, se ne va un altro pezzo di storia: è morto Christian

E' morto Christian, la "risposta" italiana a Julio Iglesias negli anni Ottanta

Musica, addio a Christian, principe della melodia romantica #christian #26settembre #morto - X Vai su X

Il corteo, non autorizzato, si svolse dopo i funerali di Christian Di Gioia, morto in un incidente stradale nel quartiere Japigia di Bari - facebook.com Vai su Facebook

È morto Christian, considerato “Julio Iglesias italiano” era popolare negli Anni 80 grazie a successi come “Cara” e “Daniela” - Si è spento a Milano il cantante Christian, voce romantica degli anni '80 famoso per successi come 'Cara' e 'Daniela' ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Palermo piange Christian, il suo Julio Iglesias: morto a 82 anni - Morto a 82 anni Christian, lo “Julio Iglesias palermitano” che ha segnato un’epoca. Da notizie.it