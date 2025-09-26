Morto Christian la voce romantica della musica italiana

È scomparso a 82 anni Christian, voce indimenticabile della musica leggera italiana, conosciuto per successi come Cara, Daniela e Notte Serena. Ricoverato al Policlinico di Milano, Christian, all’anagrafe Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, si è spento lasciando un grande vuoto nel panorama musicale italiano. Negli anni Ottanta fu soprannominato " la risposta italiana a Julio Iglesias ", un riconoscimento che ben rappresenta la sua popolarità e il suo stile romantico. Nato a Palermo l’8 settembre 1943, Christian ha vissuto una carriera lunga e ricca di traguardi: milioni di dischi venduti, sei partecipazioni al Festival di Sanremo e tournée in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morto Christian, la voce romantica della musica italiana

