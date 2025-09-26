Morto Billy Vigar | l’ex Arsenal aveva sbattuto la testa in campo contro un muretto Sui social parte la protesta | Quando li toglierete?

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 21 anni Billy Vigar, calciatore del Chichester. L’attaccante -. cresciuto nelle giovanili dell’Arsenalaveva riportato una “grave lesione cerebrale” nella partita di Isthmian League (la settima divisione inglese) che si stava giocando sabato sul campo del Wingate & Finchley. Cadendo, Vigar ha sbattuto la testa contro un muretto di cemento presente a bordocampo e ha subito perso i sensi. Un incidente grave al punto che i presenti in campo hanno da subito percepito la situazione e il match è stato sospeso dopo appena 13 minuti. Trasportato con rapidità in ospedale, Vigar era stato da subito indotto in coma farmacologico e martedì si era sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

morto billy vigar l8217ex arsenal aveva sbattuto la testa in campo contro un muretto sui social parte la protesta quando li toglierete

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Billy Vigar: l’ex Arsenal aveva sbattuto la testa in campo contro un muretto. Sui social parte la protesta: “Quando li toglierete?”

In questa notizia si parla di: morto - billy

Billy Vigar morto a 21 anni dopo un incidente in campo: la sua generosità gli è costata la vita

Billy Vigar, ex promessa dell’Arsenal morto a 21 anni: fatale l’impatto contro un muro in campo

Dramma nel calcio inglese: chi era Billy Vigar, l'ex Arsenal morto a 21 anni

morto billy vigar l8217exBilly Vigar, morto il calciatore ex Arsenal: ha sbattuto la testa contro un muro di cemento durante una partita - Billy Vigar, ex calciatore dell'Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City: inutile ... Da msn.com

morto billy vigar l8217exBilly Vigar, calciatore muore a 21 anni: l'ex talento dell'Arsenal ha sbattuto la testa contro un muro durante la partita di campionato - Billy Vigar, ex calciatore dell’Arsenal, è morto a 21 anni dopo un grave trauma cranico riportato in campo durante una partita con il Chichester City: inutile ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Morto Billy Vigar L8217ex