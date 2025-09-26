Morto Billy Vigar | l’ex Arsenal aveva sbattuto la testa in campo contro un muretto Sui social parte la protesta | Quando li toglierete?
È morto a 21 anni Billy Vigar, calciatore del Chichester. L’attaccante -. cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal – aveva riportato una “grave lesione cerebrale” nella partita di Isthmian League (la settima divisione inglese) che si stava giocando sabato sul campo del Wingate & Finchley. Cadendo, Vigar ha sbattuto la testa contro un muretto di cemento presente a bordocampo e ha subito perso i sensi. Un incidente grave al punto che i presenti in campo hanno da subito percepito la situazione e il match è stato sospeso dopo appena 13 minuti. Trasportato con rapidità in ospedale, Vigar era stato da subito indotto in coma farmacologico e martedì si era sottoposto a un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
