morti sul lavoro la strage infinita due vittime in ventiquattro ore

Ancora morti bianche in Italia. Due vittime in un giorno, due decessi a poche ore di distanza, entrambi nel nord. Un autista di camion è stato colpito da una trave in un capannone nel Vicentino e un operaio è morto schiacciato da un macchinario nel Milanese. L’escalation di infortuni mortali non si ferma e il quadro si fa sempre più allarmante. La Uil Veneto invoca per l’ennesima volta "maggior sicurezza" e chiede che "si fermi la corsa al profitto". A Bubbiano, piccolo comune della cintura sud di Milano, intorno alle 12 di ieri, un operaio italiano di 62 anni, è rimasto schiacciato, all’interno della Ticino Lamiere spa, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando ad una bobina per la produzione di nastri di acciaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
