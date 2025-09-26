ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia di Isola Sacra, dove martedì 23 settembre ha perso la vita Simona Bortoletto, potrebbe avere sviluppi giudiziari inaspettati. L’inchiesta, inizialmente aperta per omicidio stradale, si sta orientando anche verso l’ipotesi di un omicidio volontario, data la relazione tra la vittima e l’automobilista. La cena prima dell’investimento. Secondo quanto emerso, i due – lei 34enne, lui 30enne – si conoscevano bene e, la sera dell’incidente, avevano cenato insieme. A confermarlo è lo stesso conducente della Smart che ha travolto Simona mentre camminava con il figlio di otto anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Morte di Simona: forse non è stato un incidente. L'investitore conosceva bene la vittima.