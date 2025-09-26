Morte di Simona | forse non è stato un incidente L’investitore conosceva bene la vittima
ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia di Isola Sacra, dove martedì 23 settembre ha perso la vita Simona Bortoletto, potrebbe avere sviluppi giudiziari inaspettati. L’inchiesta, inizialmente aperta per omicidio stradale, si sta orientando anche verso l’ipotesi di un omicidio volontario, data la relazione tra la vittima e l’automobilista. La cena prima dell’investimento. Secondo quanto emerso, i due – lei 34enne, lui 30enne – si conoscevano bene e, la sera dell’incidente, avevano cenato insieme. A confermarlo è lo stesso conducente della Smart che ha travolto Simona mentre camminava con il figlio di otto anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: morte - simona
Dietro la morte di Simona Cinà in piscina «tanti punti oscuri», l’avvocato: la chat prima della festa, gli amici ancora bagnati «ma nessuno ha visto niente»
Il viso all'insù, la festa alcolica in piscina e i silenzi: tutti i dubbi dietro la morte di Simona Cinà
Il sangue, gli orari, i post: cosa non torna nella morte di Simona Cinà
La cena insieme, la lite, poi l’investimento stradale. «Ho ammazzato Simona». Potrebbe non essere casuale la morte di Simona Bortoletto, la donna che martedì notte ha perso la vita a Fiumicino, dopo essere stata travolta da una Smart insieme al figlio di otto - facebook.com Vai su Facebook
La morte di Simona investita a Fiumicino su un pezzetto di marciapiede: “Aveva appena comprato le sigarette e ha spinto via il figlio” - X Vai su X
Simona Bortoletto, uccisa a 34 anni mentre attraversa con il figlio di otto anni: «Si tenevano per mano». Forse conosceva l’investitore - È morta così Simona Bortoletto, 34 anni, davanti agli occhi del bimbo di 8 anni mentre ... ilmessaggero.it scrive
"Forse drogata a sua insaputa". La nuova ipotesi sulla morte della pallavolista di Palermo - La procura di Termini Imerese sta indagando sulla morte di Simona Cinà, la pallavolista morta in circostanze ancora da chiarire nella piscina di una villa a Bagheria, in provincia di Palermo, durante ... Da ilgiornale.it