Morte Antonietta Rocco svolta nel caso | indagata anche la figlia della badante accusata dell'omicidio

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo la ex badante: dopo aver passato al vaglio alcune intercettazioni ambientali in Questura da parte del compagno della donna accusata di omicidio, è finita nel registro degli indagati anche una delle figlie della coppia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morte - antonietta

morte antonietta rocco svoltaMorte Antonietta Rocco, svolta nel caso: indagata anche la figlia della badante accusata dell’omicidio - Non solo la ex badante: dopo aver passato al vaglio alcune intercettazioni ambientali in Questura da parte del compagno della donna accusata di omicidio ... Riporta fanpage.it

morte antonietta rocco svoltaOmicidio A Latina, fermata ex badante per la morte della 63enne Antonietta Rocco accoltellata in casa - Una donna di circa cinquant’anni è stata fermata a latina con l’accusa di omicidio dopo il ritrovamento del corpo accoltellato della sua ex assistita nel quartiere campo boario. gaeta.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Morte Antonietta Rocco Svolta