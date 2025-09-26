Morte Antonietta Rocco svolta nel caso | indagata anche la figlia della badante accusata dell'omicidio
Non solo la ex badante: dopo aver passato al vaglio alcune intercettazioni ambientali in Questura da parte del compagno della donna accusata di omicidio, è finita nel registro degli indagati anche una delle figlie della coppia.
Antonietta Gargiulo: "Quando ho saputo che le bambine erano morte non volevo collaborare con i medici. Poi è stato come se Alessia e Martina mi avessero chiesto di non morire, perché altrimenti la loro storia sarebbe morta con me".
Questa sera a "Chi l'ha visto?" "Quando ho saputo che le bambine erano morte non volevo collaborare con i medici...". Parla Antonietta Gargiulo, sopravvissuta alla strage del marito carabiniere, non ancora riconosciuta vittima di femminicidio.
