Mortalità neonatale Dube Oms | Nel mondo calo del 44% ma solo -26% in Africa

(Adnkronos) – "Negli ultimi vent'anni abbiamo assistito a un enorme miglioramento nell'abbassamento della mortalità neonatale. A livello globale, si è registrata una riduzione del 44%, ma nella regione africana il tasso di riduzione è stato del 26%, molto più basso rispetto alla media mondiale. Eppure l'80% delle morti neonatali si possono prevenire", ma serve un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it