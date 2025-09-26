Mortal Kombat 2 | Un nuovo video dal dietro le quinte del film

Warner Bros. Pictures ha svelato un nuovo speciale video dal dietro le quinte dell’atteso film Mortal Kombat 2. Con una release spostata al prossimo anno, lo studios ha scelto di allietare i dolori dei fan per la lunga attesa con uno speciale dietro le quinte. In particolare il video mostra parte del cast, tra cui Karl Urban e Hiroyuki Sanada, parlare della portata del film, della componente azione, ma anche delle tanto amate fatality. Guardate qui il dietro le quinte di Mortal Kombat 2 Quando uscirà al cinema il film Mortal Kombat 2?. Il film Mortal Kombat 2 uscirà nelle sale americane il 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mortal Kombat 2 | Un nuovo video dal dietro le quinte del film

In questa notizia si parla di: mortal - kombat

Mortal kombat ii: il trailer ufficiale svela johnny cage in azione

Mortal Kombat: la spiegazione del finale del film

Mortal kombat 2 prepara il sogno di un combattimento tra johnny cage e un personaggio iconico

È segnato da un destino che dovrà affrontare per salvare il suo mondo Mortal Kombat, stasera sul 20! - facebook.com Vai su Facebook

LIVE - DOKKAN BATTLE - SPEEDRUN FESTIVAL MORTAL KOMBAT - GEKISHIN SQUADRA http://twitch.tv/bricegamingzone - X Vai su X

Mortal Kombat 2: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo - Tutte le novità su Mortal Kombat 2: data di uscita, cast, trama e anticipazioni sul sequel del celebre film action. Si legge su cinefilos.it

Mortal Kombat 2, svelato il vero motivo del ritardo: c'entra Superman - Il sequel di Mortal Kombat ha posticipato la data d'uscita e, secondo un nuovo report, dietro questa scelta ci sarebbe proprio Superman. Secondo comingsoon.it