Morta a 25 anni a Pinarella sbalzata dal treno contro una grata | cosa è successo

Ilrestodelcarlino.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravenna, 26 settembre 2025 – Giulia Valgimigli ha incrociato la morte a soli 25 anni mercoledì notte a Pinarella di Cervia in una zona che i residenti chiamano ’Malva sud’. La giovane era di Forlì e lavorava come barista: non è stato chiarito appieno cosa ci facesse a piedi in quel punto non distante dal passaggio a livello e a ridosso dei binari del treno. Di sicuro il suo decesso è stato fin qui inquadrato come un incidente. Secondo le verifiche finora fatte, è andata così: lei camminava spedita, forse correva, a ridosso della massicciata e il treno regionale Bologna-Rimini l’ha urtata quel tanto che è bastato per scaraventarla contro un ostacolo fisso (una grata) in un rimpallo letale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

