Moria di pesci nel fiume Lamone sospeso approvvigionamento idrico a Punte Alberete | Causato da scarichi fognari

Il Comune di Ravenna interviene in seguito alla moria di pesci scoperta nel fiume Lamone. Una grave situazione "causata verosimilmente da scarichi fognari e reflui industriali nelle acque e dal guasto del depuratore di Formellino", spiega il Comune che, insieme al Parco del Delta ha "concordato.

