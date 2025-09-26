moreno pellegrini e paolo nicolai la tragedia alla zambra e un dolore lungo 40 anni

Sono trascorsi quaranta anni da quel 26 settembre. Un giovedì pomeriggio di ordinaria preparazione alla sfida di campionato, si trasformò nel dramma di una comunità e di due famiglie. In un incidente alla Zambra, lungo la 429 a una manciata di chilometri dallo stadio, persero la vita Moreno Pellegrini e Paolo Nicolai, 26 e 23 anni. Il capitano, Pellegrini, al Poggibonsi dal 1982, e il difensore, Nicolai, appena chiamato dalla società guidata dal patron Alberto Secchi per rafforzare un reparto-chiave di un organico costruito dal ds Sergio Gilardetti con l’intento di primeggiare nell’Interregionale 1985-86. 🔗 Leggi su Lanazione.it

