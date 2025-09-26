Monumento ai Caduti incubo incivili | Bisogna intervenire

Ancora un oltraggio al Monumento ai Caduti, trasformato in un luogo di bivacco da gruppi di giovanissimi. L’ultimo episodio, denunciato in Consiglio comunale, risale allo scorso fine settimana, durante lo Sport City Day, l’evento che ha riunito in piazza quasi 50 associazioni sportive. Un’occasione di festa che, tuttavia, ha visto il prato e le parti marmoree del monumento presi d’assalto da ragazzi, alcuni dei quali si sono arrampicati sulle lastre laterali, mettendo a rischio l’integrità delle iscrizioni dedicate ai caduti monzesi della guerra. A sollevare il caso è stato il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

