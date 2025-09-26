Monumenti sonori | medaglia d' oro al video realizzato dai ragazzi del liceo Lilla

Il Liceo Classico dell’I.I.S.S. “V. Lilla” conquista la medaglia d’oro stellata al concorso nazionale “Monumenti sonori Voci delle scuole italiane”, promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove, in collaborazione con i ministeri dell’Istruzione e della Cultura.Il riconoscimento è stato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

