Montuland Il mercatino creativo
Torna domenica 28 settembre Montuland, il mercatino creativo nel parco di Montuliveto. Le attività saranno dalle 10 alle 20. Anche questa IX edizione sarà una giornata dedicata alla creatività, all’artigianato, alla musica e, novità di quest’anno, al buon vino. Il parco diventerà un grande contenitore di idee, manualità e cultura, pensato per illustratori, artigiani, associazioni culturali, handmade e vintage. Un momento di incontro e scambio, aperto a chi attraverso l’ingegno e la passione, sa dar vita a oggetti e storie uniche. Uno spazio aperto a chi ha un progetto grafico, artistico, artigianale, ma anche alla rivendita di prodotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
