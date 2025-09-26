Montopoli | la Fiera degli Uccelli festeggia l' edizione numero 610

Sta per cominciare l’edizione numero 610 della Fiera degli uccelli in programma a Montopoli domenica 28 settembre. Si comincia all'alba con la gara di canto e la premiazione dei partecipanti, il concorso fotografico a tema ‘caccia fotografica’, nel pomeriggio invece ci sarà la consueta sfilata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it