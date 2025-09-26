Monteverde TTS Street Food
Il TTS Food torna a Monteverde. Largo Alessandrina Ravizza (Parco di Villa Baldini) diventerà un vero e proprio villaggio dedicato al “food on the road”.Una selezione di 20 Street Chef alle spalle del Gianicolo, si sfideranno tra padelle ardenti e fornelli fiammeggianti creando ricette per tutti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: monteverde - street
CAMPANIA #MONTEVERDE, in provincia di AVELLINO. https://www.tiktok.com/@bella_irpinia - facebook.com Vai su Facebook
Monteverde TTS Street Food - Largo Alessandrina Ravizza (Parco di Villa Baldini) diventerà un vero e proprio villaggio dedicato al “food on the road”. romatoday.it scrive
Monteverde TTS Street Food - Alle spalle del Gianicolo, il cuore pulsante della capitale ancora una volta sarà animato dallo Street Food. Da romatoday.it