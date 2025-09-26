Montemurlo | aggressione contro i lavoratori in sciopero sfrattata per morosità l' azienda

Firenzetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto stamani 26 settembre a Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato, il tavolo istituzionale convocato la scorsa settimana dal presidente della Provincia di Prato Simone Calamai in merito alla vicenda della stireria L'Alba di Montemurlo. Un tavolo che proponeva di mettere di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montemurlo - aggressione

Montemurlo: "Violenta aggressione agli operai", lavoratori picchiati e gazebo distrutto / VIDEO

La denuncia del Sudd Cobas: “Violenta aggressione agli operai in sciopero a Montemurlo”

Aggressione ai lavoratori in sciopero, sotto sequestro le telecamere. Sabato manifestazione a Montemurlo

montemurlo aggressione contro lavoratoriAggressione contro operai in sciopero, approfondimenti dal Comune di Montemurlo - "Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, anche in qualità di presidente della Provincia di Prato, sta seguendo con attenzione la vicenda ... Si legge su gonews.it

montemurlo aggressione contro lavoratoriAggressione ai lavoratori in sciopero, sotto sequestro le telecamere. Sabato manifestazione a Montemurlo - I delitti ipotizzati vanno dallo sfruttamento alla violenza privata, dalle lesioni all’intermediazione illecita ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montemurlo Aggressione Contro Lavoratori