Montemurlo | aggressione contro i lavoratori in sciopero sfrattata per morosità l' azienda
Si è tenuto stamani 26 settembre a Palazzo Banci Buonamici, sede della Provincia di Prato, il tavolo istituzionale convocato la scorsa settimana dal presidente della Provincia di Prato Simone Calamai in merito alla vicenda della stireria L'Alba di Montemurlo. Un tavolo che proponeva di mettere di.
Montemurlo: "Violenta aggressione agli operai", lavoratori picchiati e gazebo distrutto / VIDEO
La denuncia del Sudd Cobas: “Violenta aggressione agli operai in sciopero a Montemurlo”
Aggressione ai lavoratori in sciopero, sotto sequestro le telecamere. Sabato manifestazione a Montemurlo
Diverse centinaia di manifestanti hanno sfilato per le strade di Prato per i diritti dei lavoratori. Il corteo è stato deciso dopo l'aggressione di alcuni lavoratori stranieri a Montemurlo. Il distretto sano della moda siete voi ha detto Luca Toscano di Sudd Cobas alla f
Durante uno sciopero a L'AlbaSrl di Montemurlo,Prato, alcuni operai sono stati coinvolti in un'aggressione,filmata e successivamente pubblicata su Instagram da Suddcobas."La titolare della fabbrica che distrugge i gazebi del presidio sindacale e prende a pu
Aggressione contro operai in sciopero, approfondimenti dal Comune di Montemurlo - "Il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, anche in qualità di presidente della Provincia di Prato, sta seguendo con attenzione la vicenda ...
Aggressione ai lavoratori in sciopero, sotto sequestro le telecamere. Sabato manifestazione a Montemurlo - I delitti ipotizzati vanno dallo sfruttamento alla violenza privata, dalle lesioni all'intermediazione illecita ...