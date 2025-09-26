Montemiletto Poste replica al sindaco e chiarisce sui ritardi
Tempo di lettura: < 1 minuto – In riferimento all’articolo dal titolo “ Posta in ritardo e bollette scadute: chiesto l’intervento del Prefetto ”, pubblicata il 22 settembre, Poste Italiane comunica che nell’area indicata dall’articolo, oltre ai noti disagi legati alla toponomastica, ci sono delle difficoltà nel recapito della corrispondenza dovute alla mancanza di cassette di impostazione e nomi sui citofoni. L’Azienda, ha, in questi giorni, incontrato il sindaco di Montemiletto chiedendo la sua collaborazione. Il sindaco ha convenuto con Poste la necessità di sensibilizzare la popolazione sul tema e invitare i cittadini ad avere maggiore cura nell’apporre in modo completo e leggibile i propri nominativi su cassette e citofoni domiciliari, al fine di facilitare il lavoro degli addetti che svolgono quotidianamente il servizio di recapito di corrispondenza e pacchi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
