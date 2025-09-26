Montefredane capitale delle auto storiche per l’VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca
Montefredane (Av) – Domenica 28 settembre 2025 Montefredane si prepara a diventare il cuore pulsante della passione motoristica grazie all'VIII Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca.L'iniziativa nazionale e la tappa irpinaL'iniziativa, promossa a livello nazionale dall'A.S.I. – Automotoclub.
In questa notizia si parla di: montefredane - capitale
