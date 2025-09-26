Monte Sant' Angelo promuove la donazione di sangue con la comicità di Max Cavallari e Paolo Franceschini
Promuovere la donazione di sangue e di plasma attraverso uno spettacolo comico. È l'obiettivo di ‘Riso fa buon sangue’, l'iniziativa di AVIS che sta facendo registrare un grande successo in tutta Italia. Il 29 settembre, in occasione della festa patronale di San Michele Arcangelo, questo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: monte - sant
A Monte Sant'Angelo appuntamento con il Raduno dei Suonatori di Tarantella
Brucia ancora il Gargano, fiamme a Monte Sant'Angelo: canadair in azione, evacuati due anziani
Monte sant’angelo – viaggio tra fede, mistero e medioevo
Giovanni Vergura. . L’ampliamento del centro raccolta dei rifiuti di Monte Sant’Angelo a breve sarà realtà con la realizzazione di questo intervento che non si limita all’adeguamento delle strutture esistenti, ma introduce impianti e soluzioni innovative così da re - facebook.com Vai su Facebook
RESTAURO Monte Sant’Angelo: al via il restauro conservativo della chiesa di Sant’Antonio Abate - Il Comune ha disposto l’affidamento delle forniture necessarie all’intervento di restauro conservativo della chiesa di Sant’Antonio Abate ... Lo riporta statoquotidiano.it
CENTRO Monte Sant’Angelo: al via la realizzazione del Centro Polifunzionale “Riccioli d’Oro ed i Tre Orsi” - L’opera prevede la ristrutturazione di un edificio comunale, destinato a diventare uno spazio innovativo per l’infanzia e le famiglie ... Segnala statoquotidiano.it