Mons Filippo Iannone è il nuovo prefetto del dicastero per i Vescovi
Leone XIV ha finalmente nominato il nuovo prefetto del Dicastero per i Vescovi. Si tratta dell'italiano, anzi, del napoletanissimo monsignor Filippo Iannone. Iannone, finora prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, succede direttamente a Robert Francis Prevost, che al momento della sua elezione al pontificato, lo scorso 8 maggio, era appunto a capo dell'importantissimo “ministero” che seleziona i vescovi per le diocesi di tutto il mondo. Nei mesi scorsi in Vaticano si erano rincorse numerose voci su vari possibili candidati che avrebbero potuto prendere il posto in precedenza occupato dal pontefice ed uno su tutti era quello più accreditato: Luis Antonio Tagle, il cardinale filippino ritenuto uno dei maggiori papabili nel recente Conclave. 🔗 Leggi su Iltempo.it
