Mondiali Under 23 di ciclismo Italia in trionfo | vince il giovanissimo campione azzurro

Un oro che profuma di futuro. In Ruanda, al primo storico Mondiale africano di ciclismo, Lorenzo Mark Finn ha regalato all’Italia un’emozione indimenticabile. Il 18enne ligure, talento classe 2006, ha conquistato il titolo mondiale Under 23 nella prova in linea, firmando così la prima medaglia d’oro azzurra della spedizione. Dal sogno junior alla conferma mondiale. Solo un anno fa Finn aveva brillato a Zurigo, vincendo il campionato junior. Oggi, con questa impresa in Ruanda, dimostra di essere molto più di una promessa: è un protagonista già pronto a lasciare il segno nel ciclismo internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mondiali Under 23 di ciclismo, Italia in trionfo: vince il giovanissimo campione azzurro

Mondiali di ciclismo 2025, la seconda volta di Lorenzo Finn. Il corridore italiano ha vinto la prova in linea dei Mondiali di Kigali. Un anno fa si era imposto tra gli Junior, quest'anno tra gli Under 23. Di @Giostuzzi - X Vai su X

Ormai ci siamo: ai mondiali di Kigali è tutto pronto per la prova in linea Under 23, in programma domani. - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: LORENZO FINN VINCE IN SOLITARIA! Corsa dominata dal giovane azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Si legge su oasport.it

Lorenzo Finn ha vinto i Mondiali di ciclismo nella categoria Under 23, dove era il più giovane in gara - Il diciottenne italiano Lorenzo Finn ha vinto la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 ai Mondiali di ciclismo su strada, in corso in Ruanda. Lo riporta ilpost.it