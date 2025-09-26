Mondiali di pallavolo 2025 Italia-Polonia sabato 27 settembre | orario e dove vederla
Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine Italia e Polonia si affrontano sabato 27 settembre nella semifinale iridata. Le due squadre si affrontano dopo anni di sfide ad altissimo livello, tra cui la finale mondiale vinta dagli azzurri nel 2022 e quella di Nations League 2024 dominata dai polacchi. L’Italia di De Giorgi arriva da successi contro Algeria, Ucraina, Argentina e Belgio. La Polonia, invece, ha vinto tutte le partite, battendo anche Olanda e Turchia. In palio c’è l’accesso alla finale contro la vincente di Repubblica Ceca-Bulgaria. Si gioca alla SM Mall of Asia Arena, in una sfida che sa di finale anticipata. 🔗 Leggi su Lapresse.it
