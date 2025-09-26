Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025 Italia super a Singapore | Boggioni e Lorenzo conquistano l’oro
Quanto scintillio azzurro! L’italia con 40 medaglie di cui 15 d’oro, 14 d’argento e 11 di bronzo chiude il penultimo giorno di gare all’OCBC Aquatic Centre di Singapore. Il medagliere vedere l’Italnuoto Paralimpica al secondo posto, conduce provvisoriamente la Cina con 30 medaglie ( 16 oro, 8 argento e 6 bronzo). A contendersi il podio dei 50 dorso S2 di questo day 6 le due azzurre, Angela Procida (GSPD) e Arjola Trimi (Polha Varese) entrate in finale rispettivamente con il secondo e quarto tempo in batteria. La gara veloce è stata dominata per intero dalla padrona di casa, la singaporiana Yip Pin Xiu che chiude a 1’04”31, lasciando alle sue spalle Diana Koltsova (NPA) che nuota a 1’05”72. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
