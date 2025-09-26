Mondiali di Corsa in Montagna e Trail Italia Femminile da applausi | le Azzurre vincono il titolo
Canfranc – Arriva una splendida medaglia d’oro dai Mondiali di Corsa in Montagna e Trail. A Canfranc, in Spagna, sono salite sul podio Francesca Ghelfi (settima), Lucia Arnoldo (19esima), Benedetta Broggi (24esima) e Martina Falchetti. L’Italia festeggia un super titolo iridato nella specialità a squadre femminile, dopo nove anni. L’ultimo successo arrivò nel 2016. Foto GulbertiWMRA (da fidal.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mondiali - corsa
Beatrice e tutti gli altri: Bergamo fa 13 ai Mondiali di corsa in montagna
Pallanuoto, Mondiali 2025: l’ampio parco delle favorite. Addirittura sei squadre in corsa per il titolo?
LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Santuccio, Fiamingo e Macchi ai quarti di finale. Si decide la corsa al podio
L’Italia inaugura nel migliore dei modi i Mondiali di corsa in montagna e trail a Canfranc, in Spagna. Le azzurre conquistano la medaglia d’oro a squadre nella gara in salita (Vertical Uphill, 7 km con 1.000 metri di dislivello positivo), riportando un titolo c - facebook.com Vai su Facebook
Fuori dalla corsa ai mondiali 2026, Venezuela e Perù cambiano i ct. Le due federazioni hanno infatti annunciato il licenziamento dei rispettivi allenatori. #ANSA - X Vai su X
Lucia Arnoldo, la zoldana 20enne campionessa di corsa in montagna: oro a squadre ai Mondiali in Spagna - Campionessa del mondo a squadre, a 20 anni appena compiuti dunque all'esordio tra le Senior; e poi, per completare l'opera, anche un settimo posto assoluto. Segnala ilgazzettino.it
Mondiali corsa in montagna, oro storico per le azzurre a Canfranc - L’Italia parte col botto ai Mondiali di corsa in montagna e trail: le azzurre conquistano l’oro a squadre nella gara in salita, riportando ... Da sportface.it