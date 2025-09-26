Mondiali di Corsa in Montagna e Trail Italia Femminile da applausi | le Azzurre vincono il titolo

Canfranc – Arriva una splendida medaglia d’oro dai Mondiali di Corsa in Montagna e Trail. A Canfranc, in Spagna, sono salite sul podio Francesca Ghelfi (settima), Lucia Arnoldo (19esima), Benedetta Broggi (24esima) e Martina Falchetti. L’Italia festeggia un super titolo iridato nella specialità a squadre femminile, dopo nove anni. L’ultimo successo arrivò nel 2016. Foto GulbertiWMRA (da fidal.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

