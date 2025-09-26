Mondiali di Ciclismo Lorenzo Mark conquista uno splendido oro negli Under 23

Kigali, 26 settembre 2025 – Lorenzo Mark Finn oro tra gli Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali, in Ruanda alla fine della prova in linea. Argento allo svizzero Jan Huber, bronzo all’austriaco Marco Schrettl. Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha definito la gara “memorabile” e ha dichiarato che “entra di diritto nella storia del nostro sport”. “Lorenzo – ha spiegato – è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. Era il più giovane in gara, eppure ha mostrato classe, freddezza e tanta maturità”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it