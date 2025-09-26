Mondiali di ciclismo 2025 bufera su Chloé Dygert

Roma, 26 settembre 2025 - Il ciclismo, la politica e l'attualità, un trittico che ultimamente va spesso a braccetto quando si parla della Israel-Premier Tech e della sua contestatissima partecipazione alle gare. A guastare un po' il clima di idillio dei Mondiali di ciclismo 2025, luogo di competizione tra Nazionali e non tra squadre, ci ha pensato Chloé Dygert, finita nella bufera per un adesivo apposto sulla sua bici da cronometro durante la prova che aveva incoronato Marlen Reusser. Le cause della bufera su Dygert. La statunitense, non nuova a finire nelle polemiche per esternazioni reputate dai più di carattere razzista, aveva scelto il palcoscenico di Kigali per mostrare il proprio sostegno a Charlie Kirk, l'attivista fondatore dell'associazione conservatrice Turning Point USA, assassinato nello Utah lo scorso 10 settembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

