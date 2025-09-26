Mondiali Ciclismo Finn è medaglia d’oro U23 nella prova in linea | è il più giovane di sempre a riuscirci È stato qualcosa di irreale

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Mark Finn è campione del mondo Under 23 di ciclismo. Il 18enne italiano ha trionfato ai Mondiali a Kigali, in Uganda ( dove ieri, 25 settembre, è stato annunciato il Super Mondiale in Trentino ), nella prova in linea e ha vinto la medaglia d’oro. Capolavoro dell’azzurro, che a 6 km dal traguardo ha staccato lo svizzero Jan Huber sulla Cote Kigali Golf. Un attacco decisivo quello di Finn, che dopo quella salita è andato via in solitaria e ha festeggiato in una giornata memorabile chiudendo in 3 ore 57’27”, lasciandosi alle spalle di 31? lo svizzero Jan Huber e di 1’13” l’austriaco Marco Schrettl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

mondiali ciclismo finn 232 medaglia d8217oro u23 nella prova in linea 232 il pi249 giovane di sempre a riuscirci 200 stato qualcosa di irreale

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali Ciclismo, Finn è medaglia d’oro U23 nella prova in linea: è il più giovane di sempre a riuscirci. “È stato qualcosa di irreale”

In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo

Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda

Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert

mondiali ciclismo finn 232Mondiali Ciclismo, Finn &#232; medaglia d’oro U23 nella prova in linea: è il più giovane di sempre a riuscirci. “È stato qualcosa di irreale” - Il 18enne italiano trionfa nella prova in linea a Kigali con un attacco a 6 km dal traguardo. Come scrive ilfattoquotidiano.it

mondiali ciclismo finn 232LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: LORENZO FINN VINCE IN SOLITARIA! Corsa dominata dal giovane azzurro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Ciclismo Finn 232