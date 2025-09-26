Mondiali Ciclismo Finn è medaglia d’oro U23 nella prova in linea | è il più giovane di sempre a riuscirci È stato qualcosa di irreale
Lorenzo Mark Finn è campione del mondo Under 23 di ciclismo. Il 18enne italiano ha trionfato ai Mondiali a Kigali, in Uganda ( dove ieri, 25 settembre, è stato annunciato il Super Mondiale in Trentino ), nella prova in linea e ha vinto la medaglia d’oro. Capolavoro dell’azzurro, che a 6 km dal traguardo ha staccato lo svizzero Jan Huber sulla Cote Kigali Golf. Un attacco decisivo quello di Finn, che dopo quella salita è andato via in solitaria e ha festeggiato in una giornata memorabile chiudendo in 3 ore 57’27”, lasciandosi alle spalle di 31? lo svizzero Jan Huber e di 1’13” l’austriaco Marco Schrettl. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
