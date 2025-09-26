I Mondiali di ciclismo su strada 2025 stanno per entrare nella fase più calda e decisiva. A Kigali, in Ruanda andrà oggi in scena la terzultima giornata della rassegna iridata, con nuovi titoli messi in palio. Saranno due le prove in linea che verranno disputate sul duro tracciato africano, con l’Italia che spera di arricchire il suo medagliere prima delle gare Elite. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 Il programma si aprirà con la prova in linea Junior uomini, vinta l’anno scorso da Lorenzo Finn. L’azzurro sarà quest’anno presente però nella seconda ed ultima gara in programma, la prova Under 23 uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025 oggi: orari 26 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara