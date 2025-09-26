L’Italia del ciclismo su strada al maschile torna a sognare un podio mondiale che manca ormai dal 2019, quando Matteo Trentin a Harrogate sfiorò l’impresa, battuto soltanto in volata da Mads Pedersen. Da allora la nazionale azzurra ha vissuto edizioni più o meno positive, senza però riuscire a riportare a casa una medaglia. Sarà il primo grande appuntamento per il nuovo commissario tecnico Marco Villa, uomo che su pista ha vinto praticamente tutto, guidando il movimento azzurro a una miriade di medaglie internazionali. A Kigali, in Ruanda, la speranza si chiama Giulio Ciccone, leader designato di una squadra che ha voglia di tornare protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025: l’Italia sogna una medaglia. Giulio Ciccone il capitano azzurro