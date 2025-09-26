Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv | orari finali programma 26 settembre streaming italiani in gara

Proseguono per il canottaggio ed il paracanottaggio le Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, venerdì 26 settembre, saranno in palio le medaglie in altre 6 specialità, delle quali 4 olimpiche e 2 non olimpiche. L’unico azzurro impegnato in casa Italia quest’oggi nelle Finali A è Giacomo Perini, che sarà al via dell’ultimo atto del singolo PR1 maschile, specialità paralimpica del paracanottaggio. Per i Mondiali senior 2025 di canottaggio la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing. 🔗 Leggi su Oasport.it

