Mondiali canottaggio 2025 l’Italia affida i propri sogni di gloria al quattro con PR3 misto ed all’otto senior maschile
L’azzurro vuole tornare a brillare ai Mondiali di canottaggio a Shanghai. Si torna in acqua per la penultima giornata di gare di una rassegna iridata che può ancora regalare grandi soddisfazioni alla spedizione tricolore. È il momento di lottare per riuscire a concretizzare quel sogno chiamato titolo iridato ed i sacrifici compiuti nel corso dei mesi per presentarsi nelle migliori condizioni all’appuntamento che può valere un’annata. L’Italia affida le proprie speranze di podio al quattro con PR3 misto ed all’otto senior maschile. I primi a gareggiare saranno i ragazzi del quattro con PR3 misto, vogliosi di portare a casa la prima medaglia del pararowing azzurro in questa competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canottaggio
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Mondiali Canottaggio 2025: il mandellese Panizza oro con il 4 di coppia https://lecconotizie.com/sport/mandello-sport/mondiali-canottaggio-2025-il-mandellese-panizza-oro-con-il-4-di-coppia/… via @lecco_notizie - X Vai su X
#Perini sfiora il podio mondiale di canottaggio, #Italia attesa in #finale #Aniene #Canottaggio #mondiali #PR3 #Shanghai - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali canottaggio 2025, l’Italia affida i propri sogni di gloria al quattro con PR3 e all’otto maschile - Si torna in acqua per la penultima giornata di gare di una rassegna iridata che ... Si legge su oasport.it
Mondiali di canottaggio, Italia d’oro nel quattro di coppia maschile dopo 7 anni - Dopo 7 anni l'Italia è di nuovo sul gradino più alto del podio ai Mondiali di canottaggio. Scrive ildigitale.it