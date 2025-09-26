Mondiali canottaggio 2025 l’Italia affida i propri sogni di gloria al quattro con PR3 e all’otto maschile

L’azzurro vuole tornare a brillare sui Mondiali di canottaggio a Shanghai. Si torna in acqua per la penultima giornata di gare di una rassegna iridata che può ancora regalare grandi soddisfazioni alla spedizione tricolore. È il momento di lottare per riuscire a concretizzare quel sogno chiamato titolo iridato e i sacrifici compiuti nel corso dei mesi per presentarsi nelle migliori condizioni all’appuntamento che può valere un’annata. L’Italia affida le proprie speranze di podio al quattro con PR3 e all’otto maschile. I primi a gareggiare saranno i ragazzi del quattro con PR3, vogliosi di portare a casa la prima medaglia del pararowing azzurro in questa competizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

