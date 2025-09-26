Mondiali 2026 la minaccia di Trump | Alcune città sono gestite da estremisti di sinistra non sanno quello che fanno Se non sicure sposterò le partite da lì

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le partite della Coppa del Mondo 2026 (che si giocherà tra Usa, Messico e Canada) di calcio potrebbero essere spostate in altre sedi. Se infatti la città ospitante designata fosse ritenuta non sicura, il presidente Usa potrebbe decidere di cambiare le sedi dei match. Trump ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che questo vale anche per le Olimpiadi del 2028 a Los Angeles, ma ha anche affermato di aspettarsi che la Coppa del Mondo sia “molto sicura”. Poi ha aggiunto, rispondendo alle partite che si giocheranno a Seattle (sei al Lumen Field) e a San Francisco (sei al Levi’s Stadium): “Queste città sono gestite da estremisti di sinistra che non sanno quello che fanno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

