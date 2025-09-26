Momento di tregua tra governo e sindacati | Commissione Finanze sospesa fino al 7 ottobre
Commissione Finanze sospesa fino al 7 ottobre. Questa la decisione presa da governo e maggioranza al termine di una lunga giornata di incontri, dopo lo sciopero generale andato in scena martedì scorso per protestare contro la riforma fiscale. Riforma che in contemporanea era all’attenzione dei consiglieri della Commissione Finanze. Ieri governo e maggioranza hanno accolto la richiesta avanzata dai sindacati Csdl, Cdls, e Usl di sospendere la commissione "allo scopo – dicono – di svolgere il confronto per cercare di ridefinire i contenuti del progetto di legge sulla riforma Igr, e in particolare per trovare delle soluzioni agli articoli più contestati dalle organizzazioni sindacali, che creano disparità e penalizzano fortemente i lavoratori dipendenti e i pensionati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: momento - tregua
«Netanyahu ha boicottato la tregua dal primo momento»
Ucraina, Trump: "Non è l'ora per una tregua, al momento giusto sarò duro" | Il Cremlino annuncia: "Oltre 700mila soldati russi al fronte"
? MALTEMPO ANCHE DOMANI ? Buonasera, in questo momento (ore 22) stiamo osservando una generale tregua con precipitazioni assenti o al più di debole entità. Nelle prossime ore, però, si attende un'altra passata di rovesci e temporali anche intensi - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Trump: non ancora il momento per tregua, al momento giusto sarò duro #ucraina #russia #guerra #19settembre - X Vai su X
Ex Ilva: il governo presenta il suo piano ai sindacati, atteso per domani l’ok alla nave rigassificatrice - sindacati, domani atteso il via libera degli enti locali per la nave rigassificatrice. Riporta panorama.it
Tekne:Regione Abruzzo vede sindacati e azienda, momento delicato - L'assessore alle Attività produttive e al Lavoro della Regione Abruzzo, Tiziana Magnacca, ha organizzato un incontro in videoconferenza con sindacati, azienda e Confindustria per discutere della ... Riporta ansa.it