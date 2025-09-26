Molto costoso e con un significato Kate Middleton il regalo di Donald Trump

Donald Trump e sua moglie Melania sono tornati a Londra per una visita di Stato che ha avuto il sapore della diplomazia classica e delle grandi occasioni di corte. Per l’ex presidente americano si è trattato della sua seconda visita ufficiale nel Regno Unito, un momento particolarmente significativo per rinsaldare i rapporti con la monarchia britannica e affrontare i grandi temi della politica internazionale, dall’Ucraina al Medio Oriente. Tra i tanti appuntamenti in agenda, il più atteso era senza dubbio la cena di gala ospitata al castello di Windsor, alla presenza del re Carlo III, della regina Camilla, del principe William e della principessa del Galles, Kate Middleton. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it