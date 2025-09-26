"Da un anno a questa parte abbiamo moltiplicato il nostro impegno su Prato per quel che riguarda gli abbandoni, fornendo anche agli utenti la nuova applicazione Aliapp, per effettuare in maniera più facile e veloce le loro segnalazioni e contribuire attivamente a mantenere il decoro dei nostri territori. Raccomando a tutti di usarla anche perché permette ai nostri operatori di avere una geolocalizzazione esatta dell’abbandono e di intervenire con maggior rapidità". E’ il messaggio di Nicola Ciolini (foto), vice-presidente di Plures Alia. Ciolini ha posto l’accento sul fatto che l’intervento degli operatori di Alia sotto questo profilo specifico, seppur fondamentale, non deve sostituirsi al buonsenso da parte della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

