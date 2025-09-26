L’assalto alla gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera. Un venerdì di fine settembre si è trasformato in un incubo per centinaia di clienti del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, in provincia di Bari. Poco dopo le 10:00 del 26 settembre, un uomo travisato con una maschera in silicone e armato di fucile ha fatto irruzione in una gioielleria della galleria, riuscendo a impossessarsi di alcuni preziosi. La scena, da vero e proprio film d’azione, ha scatenato il panico tra dipendenti e clienti. Ma il colpo non è andato a buon fine. Durante la fuga, il rapinatore ha esploso alcuni colpi, mentre cercava di raggiungere l’uscita verso il parcheggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Molfetta sotto choc: rapina al centro commerciale finisce in conflitto a fuoco, due feriti e un arresto