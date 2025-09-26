Molfetta sotto choc | rapina al centro commerciale finisce in conflitto a fuoco due feriti e un arresto
L’assalto alla gioielleria del Gran Shopping Mongolfiera. Un venerdì di fine settembre si è trasformato in un incubo per centinaia di clienti del Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta, in provincia di Bari. Poco dopo le 10:00 del 26 settembre, un uomo travisato con una maschera in silicone e armato di fucile ha fatto irruzione in una gioielleria della galleria, riuscendo a impossessarsi di alcuni preziosi. La scena, da vero e proprio film d’azione, ha scatenato il panico tra dipendenti e clienti. Ma il colpo non è andato a buon fine. Durante la fuga, il rapinatore ha esploso alcuni colpi, mentre cercava di raggiungere l’uscita verso il parcheggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: molfetta - sotto
https://www.quindici-molfetta.it/sotto-il-cielo-di-gaza-storie-e-riflessioni-sulla-condizione-del-popolo-palestinese-e-le-sue-speranze-di-pace_60236.aspx - facebook.com Vai su Facebook
Rapina da film a Molfetta, svaligia una gioielleria ed esplode colpi di mitra nel parcheggio: due feriti – Video - Un uomo armato svaligia una gioielleria e spara nel parcheggio. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Molfetta, feriti durante una rapina a mano armata: paura nel centro commerciale - Carabinieri e polizia ricostruiscono i fatti mentre la direzione del centro commerciale conferma il ripristino della sicurezza. Riporta notizie.it