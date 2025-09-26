Molfetta rapina in gioielleria e sparatoria nel parcheggio | due feriti arrestato un sospetto – Il video

Momenti di paura questa mattina intorno alle 10.30 in un centro commerciale alla periferia di Molfetta, in provincia di Bari. Un uomo armato di fucile e a volto scoperto ha fatto irruzione in una gioielleria, minacciando i presenti per compiere una rapina. Secondo le prime ricostruzioni, a fermarlo è stato un carabiniere in pensione che si trovava nel centro commerciale. Nel tentativo di bloccarlo è nata una colluttazione e sarebbe partito un colpo d’arma da fuoco. Il bilancio è di due feriti: lo stesso rapinatore e l’ ex militare, 75 anni, che è stato colpito alla gamba. La sparatoria e i soccorsi. 🔗 Leggi su Open.online

